La IV edició del Giroinfant supera els 34.000 euros

La IV edició de la Gala Benèfica Giroinfant ha aconseguit 34.100 euros de recaptació per a causes solidàries aquest divendres 3 de maig (19.30h) al Mas Marroch, un canvi d’ubicació respecte al tradicional acte a l’Auditori de Girona que han gaudit més de quatre-cents convidats en un dels esdeveniments benèfics més consolidats de les comarques gironines. Amb caràcter bianual, el Giroinfant, organitzada pel Rotary Club Girona, ha recaptat el màxim de recursos possibles per a causes socials infantils.

La gala ha comptat amb diferents tertúlies i música que ha acompanyat la vetllada amb la presència d’autoritats destacades del panorama gironí. La Sra. Laia Cañigueral i Olivé, Delegada del Govern a GironC a Girona; Sílvia Paneque Sureda, regidora i diputada PSC a Girona; el Sr. Marc Lamuà, diputat PSC a Girona; la Gemma Geis i Carreras, vicealcaldessa de l'Ajuntament de Girona; el Sr. Joaquim Ayats Bartrina, segon tinent d'alcaldia i regidor de Cultura a l'Ajuntament de Girona; Raquel Robert i Rubio, regidora de Treball a l'Ajuntament de Girona; Cristina Cots Serrano, Regidora PSC a Girona; i el Òscar Aparicio Pedrosa, Alcalde de la Bisbal d’Empordà.

Els beneficis aniran destinats a tres organismes diferents. Primerament, la Fundació GironaEst, que té l’objectiu de donar suport al barri i millorar la qualitat de vida dels seus habitants, amb especial atenció al seu col·lectiu més jove, amb iniciatives esportives, culturals, educatives i socials diverses. Tanmateix, també al Servei de Residència Infantil Joan Riu; un servei d’acolliment residencial de caràcter temporal amb la finalitat de facilitar l’atenció de nens i nenes amb greus discapacitats intel·lectuals, que a causa de la seva afectació i/o bé del lloc de vida de la seva família se’ls fa complicat ser atesos en domicili i/o desplaçar-se diàriament.

Finalment, el tercer beneficiari és l’Hospital Sant Joan de Déu, destacant el seu projecte ÚNICAS, que té per objectiu oferir una resposta global als problemes dels pacients pediàtrics amb malalties minoritàries; orientades a afrontar els diferents reptes implicats en l’atenció a aquests pacients compartint el coneixement sobre aquestes malalties en una xarxa nacional, pilotada per l’Hospital Sant Joan de Déu, conformada per 25 hospitals.