Uns 900 infants participaran en la 16a edició de la Fira de la Ciència de Girona

Uns 900 infants de 4 a 7 anys participaran aquest dimecres 8 de maig en la 16a edició de la Fira de la Ciència, organitzada per l’Ajuntament de Girona, la Universitat de Girona (UdG) i el Servei Educatiu del Gironès. Segons informe l'Ajuntament en un comunicat, de les 10 a les 12 hores, es realitzaran 43 tallers d’experiments científics conduïts per nois i noies estudiants de Mestre de la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG. Com a novetat, la Fira tindrà lloc al parc del Migdia per tal de comptar amb un espai amb més zones amb ombra, en comptes de la plaça de l'U d'Octubre de 2017, la plaça de Santa Susanna i la plaça de Josep Pla on s’havia fet en altres edicions.

"La fira és una gran oportunitat per tal que la mainada conegui jugant i experimentant la part divertida de la ciència. Enguany apostem també per la descentralització i el parc del Migdia es convertirà en un petit escenari científic", ha afirmat la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Girona, Queralt Vila Vergés.

En aquesta edició participen 15 escoles de la ciutat: Àgora, Cassià Costal, Joan Bruguera, FEDAC Pont Major, EE Font de l’Abella, Font de la Pólvora, Marta Mata, Dr. Masmitjà, Migdia, Montfalgars, Pericot, Pla de Girona, Santa Eugènia, Taialà i Vedruna.

La majoria dels tallers han estat preparats pels nois i noies estudiants de Mestre de la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG. Per poder donar cabuda a totes les classes participants es compta amb la col·laboració de la Facultat de Ciències de la UdG, la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital C4D, el Museu del Cinema, l’alumnat del Cicle d'Educació Infantil de l'Institut Montilivi i l’entitat naturalista La Sorellona.

Es treballaran temes científics molt diversos com el pes, les mescles i dissolucions, la pressió, el magnetisme, les energies renovables, les ciències naturals o la robòtica. Amb aquests tallers es pretén treballar, de manera senzilla i entenedora, tots aquests conceptes científics que habitualment són difícils d’entendre.

La Fira té per objectiu promoure l’educació científica entre els nens i les nenes, posant en pràctica el mètode científic. L’alumnat observa fenòmens, formula hipòtesis, experimenta, treu conclusions i defineix teories relacionades amb els conceptes científics que ha treballat. D’aquesta manera, s’aconsegueix presentar la ciència com atractiva i engrescadora per tal de fomentar les vocacions científiques.