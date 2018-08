Pedalant cap a l'Hors Categorie

Amb el recorregut ben delimitat i amb les cames a punt per arrancar amb força, el restaurant Hors Categorie arribarà a Girona durant la propera tardor. A hores d'ara, s'està preparant el terreny i tots els elements perquè l'engranatge del nou negoci pugui donar el tret de sortida en uns mesos. El nou local s'ubicarà al carrer Perill número 3, entre l'església del Mercadal i el carrer Santa Clara, i substituirà l'antiga botiga de roba Oxid. La intenció del projecte és oferir una cuina saludable i flexiteriana des de l'esmorzar fins al sopar, cafè d'especialitat i un sortit variat de cerveses artesanes. A banda de restaurant i espai per prendre copes als vespres amb música ambient, la iniciativa pretén anar més enllà i convertir-se en un centre multidisciplinari estretament relacionat amb el món del ciclisme, tant per als que es dediquen a aquesta professió com per als que ho fan per pur plaer. El seu eslògan, « Girona unexpected pleasures», resumeix aquesta visió polivalent d'integrar en un mateix espai diferents àmbits que convergeixen en paral·lel.

Els ciutadans que passegen pel carrer Perill de la capital gironina, podran veure un espai on s'estan fent obres amb un gran cartell a la part superior que indica «Pròxima obertura». Un dels socis del negoci, l'empresari i amant de la bicicleta Josep Rubio, detalla que «les obres van començar fa un any i, malgrat els entrebancs que hem tingut a nivell estructural que han retardat un any l'obertura, ara des de fa uns dos-tres mesos estem amb obres intenses a l'espera de poder obrir entre l'octubre i el desembre».

La vinculació amb el món del ciclisme ja s'inicia amb la nomenclatura del restaurant a partir d'un mot relatiu al seu vocabulari especialitzat, en llengua francesa. «El nom és una terminologia ciclista relativa al concepte Hors Categorie (HC) que fa referència a un tipus de ports també anomenats de «categoria especial» o de «fora de categoria», per ser les ascensions més difícils del món, com ara el Tourmalet o l'Alpe d'Huez, custodiades en el Tour de França. El concepte, però, no té res a veure amb la filosofia del local, sinó que simplement s'ha agafat l'expressió per donar un títol a la iniciativa», explica Rubio, apassionat del ciclisme des de ben petit, que acaba d'aterrar a Girona després d'haver participat en la British Columbia Bike Race al Canadà.

Al capdavant del projecte hi ha en Josep Rubio, empresari nascut a Salt; en Francesc Lupiáñez, gironí que, a banda de ser un dels socis del nou restaurant, també és propietari de l'empresa de cuines industrials Lupiáñez; i, probablement, el tercer soci serà el ciclista professional de l'equip Team LottoNL-Jumbo, Robert Gesink, corredor d'origen holandès que ha quedat dues vegades sisè de la classificació general del prestigiós Tour. Fa temps que la família Gesink està instal·lada a Girona i segurament la dona del ciclista professional formarà part de l'equip de l'Hors Categorie, que preveu comptar amb una plantilla entre set i nou treballadors. El local, de 300 metres quadrats, està dividit en dues plantes i una terrassa que s'està estudiant. Els tocs de vida i color vindran de la mà de l'interiorista Quim Roqué.



Peces de l'engranatge

«La carta serà saludable i flexiteriana, integrada per un 80% d'aliments vegetals i un 20% de proteïna procedent del peix i no de la carn. Volem treballar amb productes de proximitat buscant també un punt diferencial amb aliments poc comuns a la zona», descriu Rubio, afegint que l'oferta gastronòmica comptarà amb l'assessorament de Flax and Kale i Teresa Carles Healthy Foods. Un dels ingredients clau serà el cafè d'especialitat, que és aquell que «no porta sucres afegits, no està torrefactat i que potser té un petit cost més elevat però amb un gust i unes propietats més altes», descriu el soci saltenc. L'altre dels productes estrella serà la cervesa artesana, a partir de l'aliança amb la cooperativa Black Flag de Salt que serà la responsable de fer-ne la selecció. Rubio també subratlla la disposició de begudes saludables, com ara «sucs cold-pressed i kombuchas» i els vins i les copes per quan caigui el sol.

Hors Categorie serà un espai multidisciplinari perquè a banda del restaurant, «hi haurà una llibreria especialitzada en ciclisme, una botiga amb els mallots de l'equip que crearem i un espai interior per poder aparcar les bicicletes». L'empresari apunta que s'organitzaran sortides amb bicicleta, exposicions i xerrades relacionades amb el ciclisme. «El principal objectiu és fer funcionar el projecte i intentar que tant els ciclistes com els no ciclistes s'hi sentin a gust». En pocs mesos, el negoci podrà començar a pedalar.