L'Ajuntament de Girona fa un minut de silenci en memòria de les víctimes del 17-A

L'Ajuntament de Girona ha dut a terme aquest migdia un minut de silenci en memòria de les víctimes dels atemptats gihadistes del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils (Baix Camp).





L'acció s'ha repetit arreu del territori i les places dels ajuntaments catalans s'han omplert de regidors i veïns per mostrar la seva solidaritat amb les víctimes i el seu compromís amb la pau i la llibertat.La iniciativa ha estat impulsada per l'Associació Catalana de Municipis (ACM), que ha animat als ajuntaments i consells comarcals catalans a sumar-se als actes en homenatge a les víctimes del 17A.Durant les concentracions s'ha llegit també un manifest elaborat per l'ACM en el qual es reivindica l'"excel·lent labor desenvolupada pels cossos d'emergències, de seguretat, metges, de prevenció, institucions, organitzacions i, molt especialment, les institucions" de Catalunya durant els atemptats.Segons resa el manifest, "ni el gihadisme ni cap mostra de terror podran canviar la nostra ferma voluntat de viure en unes ciutats i pobles oberts, tolerants i respectuosos amb totes les formes de pensar".També afegeix el text, fa falta que "els països que es pretenen a si mateixos com a democràtics, civilitzats i moderns no contribueixin de cap manera en la venda d'armes ni material bèl·lic als intolerants, de manera directa o indirecta".