Cremen dos contenidors i part d'un cotxe al barri de Montjuïc

Ensurt al barri de Montjuïc durant la matinada de divendres a dissabte. Van cremar dos contenidors i, de retruc, part d'un cotxe que estava aparcat al carrer. Els Bombers van rebre l'avís de l'incendi pels volts d'un quart de cinc de la matinada que els alertava que un contenidor groc estava en flames. Ràpidament van anar fins al carrer Montjuïc, a prop dels estudis de TV3, i van comprovar que les flames afectaven dos contenidors i també part d'un vehicle.

En poc més d'una hora van donar el foc per sufocat. El propietari del vehicle també es va adreçar al punt on cremava i va procedir a obrir el seu cotxe per tal que els Bombers, segons fonts del cos, comprovessin si el foc afectava a dins. Un cop comprovat que no, van donar el servei per finalitzat.