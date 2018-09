Detingut un home per robar en un bar i una botiga de Girona la mateixa nit

Els Mossos d'Esquadra van detenir l'11 de setembre un home, de 30 anys i de nacionalitat marroquina, com a presumpte autor de dos robatoris amb força a interior d'establiment. Els fets es remunten al 29 d'agost quan la policia va saber que s'havien produït dos robatoris de marinada en dos comerços de Girona.

Pels volts de les dues, un individu, que duia una gorra per amagar-se, va forçar la persiana i va fracturar el vidre d'un bar de la plaça Catalunya. Un cop dins, va llençar la màquina registradora contra el terra i en va sostreure 410 euros.

L'home va marxar a peu en direcció al carrer Santa Clara on, pocs minuts després, va forçar la porta principal de vidre d'una altra botiga. Seguint amb el mateix modus operandi, va trencar la caixa però no hi va trobar diners i se'n va endur diverses peces de roba.

El detingut, que té antecedents per fets similars, va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Girona, que en va decretar la llibertat amb càrrecs.