Madrenas demana a la Fiscalia que deixi d'investigar-la per l'1-O

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha demanat a la Fiscalia que arxivi la investigació que li va obrir fa més d'un any per col·laborar en l'organització del referèndum, en considerar que és "desproporcionada" i que ha superat "amb escreix" el límit temporal màxim en aquest tipus de diligències.

En un escrit, a què ha tingut accés Efe, la defensa de Madrenas reclama l'"arxiu immediat" de les diligències que se li van obrir en vigílies de l'1-O, arran d'una instrucció de la Fiscalia General de l'Estat que ordenava investigar els més de 700 alcaldes que s'havien mostrat disposats a cedir locals per celebrar el referèndum.

La instrucció del llavors fiscal general, José Manuel Maza, va motivar que el ministeri públic cités a declarar una cinquantena d'alcaldes i, transcorreguts els sis mesos màxims que la llei preveu, les investigacions es van prorrogar per seguir endavant amb les indagacions.

L'alcaldessa argumenta en el seu escrit que no només no hi ha "indicis dels delictes suposadament imputats" -desobediència, prevaricació i malversació-, sinó que la Fiscalia "ha superat amb escreix el termini legalment establert per l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal".

Respecte a la pròrroga, la defensa de Madrenas al·lega que "no ha de ser una simple formalitat, sinó que ha d'adequar-se a la necessitat i ha de justificar-se la impossibilitat d'haver-se pogut finalitzar la investigació en el termini de sis mesos", pel que ha de tenir un caràcter "extraordinari".

En aquest cas, no obstant això, afegeix Madrenas, "no només han sobrepassat els sis mesos fixats com a màxim de les diligències d'investigació, sinó també el termini d'un any en l'hipotètic cas que s'hagi sol·licitat, justificat i acordat una pròrroga".

Per a la defensa de l'alcaldessa, la Fiscalia ha actuat "realitzant prospeccions inquisitives i assumint competències que no li corresponien", ja que hi ha altres diligències judicials obertes pels preparatius de l'1-O, per la qual cosa l'escrit adverteix: "ens trobem davant una parainstrucció que no pertany al nostre ordenament processal".

Segons Marta Madrenas, la investigació de que està sent objecte és "totalment desproporcionada", derivada d'una instrucció de la Fiscalia General que perseguia únicament "criminalitzar a centenars de càrrecs electes" que van recolzar el referèndum suspès pel Tribunal Constitucional.