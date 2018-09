Més de 700 firmes per demanar la reobertura de CaixaBank a Salt

Els veïns de Salt ja han recollit més de 700 firmes per demanar a CaixaBank que reobri la sucursal situada a la cruïlla entre el carrers Major i Marquès de Camps, amb tots els serveis. Ara mateix, només hi ha quedat un caixer automàtic. Les firmes s'han aconseguit tot i que només es recullen en una fleca i un estanc. Segons Josep Valentí (PDeCAT), hi ha molt malestar veïnal perquè s'hi generen cues i l'oficina més propera està molt allunyada.

Per aquest motiu, en una moció, els tres regidors no adscrits i militants del PDeCAT han presentat una moció per debatre en el proper ple municipal on demanen a l'Ajuntament que reclami al consell administratiu de l'entitat bancària que reobri l'oficina. En aquest sentit, apunten que no es pot deixar 12.000 persones i la zona industrial «al descobert».

La moció, que defensarà Josep Valentí, indica que aquesta oficina va ser l'any 2017 «la campiona de en vendes de tota la direcció territorial de Catalunya».

En el text, es demana al president de Caixabank «que es digni a reconsiderar la decisió de tancar» aquesta sucursal i mantingui «tots els serveis, inclosa l'atenció personalitzada que tanta falta fa, en bé de la mateixa entitat, del Barri Vell, del barri dels escriptors i del poble sencer». En el text també es demana a l'entitat que deixi de tributar a València i que torni a Catalunya com ho feia des de l'any 1904.