Un helicòpter de la Guàrdia Civil posa en alerta els ciutadans de Girona

Un helicòpter de la Guàrdia Civil ha sobrevolat a baixa alçada la ciutat de Girona aquest matí de divendres durant molts minuts. La fressa dels rotors era molt evident i ha fet aixecar el cap a molts gironins i turistes que al voltant de les onze del matí passejaven per la ciutat. Fins i tot, molts veïns han sortit a balcons i terrasses davant la insistència del soroll de l'helicòpter, que ha fet diverses passades per sobre alguns barris de la ciutat. La reiteració dels vols sobre Girona ha provocat curiositat, però també preocupació i comentaris irònics a les xarxes socials







Ara mateix a l'alçada de La Salle Girona hi ha un helicòpter de la policia volant bastant baix. Al carrer la gent el mira amb indiferència, sento un senyor que diu: finalment fan una cosa ben feta, amb la calor d'aquests dies fan un servei de ventilador per refrescar-nos. GENIAL

Un helicòpter de la GC sobrevolant repetidament la ciutat de Girona a baixa alçada... Estic ben acollonit... Ara ja sé qui mana... Vull unes eleccions per votar Franco!

L´helicopter de la @guardiacivil marcant "paquet" per Girona

Per què hi ha un helicòpter que vola tan baix per sobre #Emiligrahit? #Girona