Tres detinguts i 25 punts amb frau elèctric en el dispositiu al barri de la Font de la Pólvora

Nou dispositiu contra el frau elèctric al barri de la Font de la Pólvora de Girona.

Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Municipal de Girona han treballnt juntament amb tècnics d'Endesa per detectar aquells domicilis que punxen la llum.

Aquest és l'enèsim operatiu d'aquestes característiques en aquest barri del sector Est de la ciutat de Girona. On sovint hi ha talls de subministrament i on hi ha veïns d'aquest barri gironí que estan sense subministrament elèctric durant bona part del dia.

I és aquí també on la policia ha descobert sovint no només que es punxa la llum sinó plantacions de marihuana, que s'alimenten d'aquesta electricitat aconseguida de forma fraudulenta.

En total, s'han revisat vuit blocs de pisos del carrer Mimosa del barri del sector Est. Aquí s'hi han localitzat 25 defraudacions, és a dir, on es punxava la llum.

Amb la vessant de seguretat, la policia ha identificat dues persones i els Mossos han detingut tres persones que comptaven amb requeriments judicials.

Amb la d'avui, ja són cinc els dipositius fets en aquesta zona de la ciutat.