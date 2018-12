Madrenas exalta Girona com un projecte de «consens ciutadà»

«Consens». Aquesta va ser la paraula més repetida ahir per Marta Madrenas, l'alcaldessa de Girona que governa amb minoria al consistori gironí, conscient que pot necessitar aliats per les pròximes eleccions municipals. Un Teatre Municipal ple va acollir ahir la conferència Model Girona, on l'alcaldessa va explicar les línies que identifiquen la ciutat i els reptes de futur.

Per Madrenas, Girona és i ha de ser un «projecte col·lectiu i de consens ciutadà entre ciutadania, entitats, agents econòmics i institucions». «Això és el model Girona», va afirmar, envers el qual «s'han d'afrontar les transformacions i reptes». Aquest projecte de ciutat s'ha de fomentar, segons va apuntar, en «la idea del pacte» i que aquest tingui continuïtat en el temps, «molt més enllà dels cicles electorals», va matisar.

Com a exemple va posar la reforma del Barri Vell de Girona iniciada a finals dels anys 80 per invertir la degradació del barri. «Tot i el pas dels anys i de diferents alcaldes, de diferents sensibilitats polítiques, no ens hem allunyat dels paràmetres definits al seu dia de com havia de ser el Barri Vell», va exposar. Tot seguit, va afirmar que ara «tocarà revisar de nou el pla especial» per «mantenir l'equilibri entre el veïnat i els altres usos». Els pisos turístics, per exemple.

Procés independentista

Per altra banda, Madrenas va destacar que el procés independentista no ha generat «cap fractura social» en aquest model d'«èxit» de ciutat. Davant d'això va destacar que Girona «exporta més que mai, atrau noves empreses i genera noves oportunitats». L'alcaldessa va afirmar que «creu en la la independència de Catalunya» perquè d'aquesta manera Girona pugui ser «una capital amb més pes». Segons el seu parer, l'Estat Espanyol és un «fre per als territoris més dinàmics» amb el seu model «de país centralitzat».

Gairebé 500 persones van omplir el Teatre Municipal. Entre elles hi havia l'escriptor Ramón Cotarelo, el president del Girona FC, Delfí Geli, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i la periodista Marcela Topor, dona de Carles Puigdemont.

L'acte va arrencar amb una breu introducció en format d'entrevista entre el periodista Jordi Grau i Madrenas. Aquest li va preguntar si, tal com ha apuntat l'oposició, la conferència era un acte de campanya. «No és cert, vinc aquí a explicar el meu model de ciutat», va afirmar contundent.

Ja en plena conferència, l'alcaldessa va destacar els fruits que ha donat aquest Model Girona. Per una banda, va apuntar que Girona és la ciutat catalana de més de 50.000 habitants que gestiona millor la recollida selectiva de residus, que més comerços té per habitant, i la ciutat amb menys risc de pobresa de la demarcació.

També va posar en valor les iniciatives de caràcter privat, associatiu i públic que han fet coneguda Girona com són El Celler de Can Roca, l'ascens del Girona FC a Primera Divisió, Temporada Alta i Temps de Flors. Per altra banda, va destacar els projectes que uneixen Girona amb Catalunya.

Una de les reivindicacions del consistori és que l'aeroport esdevingui «la quarta pista de l'aeroport del Prat». Madrenas va recordar que s'han encarregat estudis que compten amb el suport de la Generalitat i que ara «cal que l'Estat faci la inversió». També va posar en valor la posada en marxa de l'AVE. «Alguns temien que perdríem població; no només això no ha passat, sinó que cada any ve més gent a viure a Girona» per la proximitat amb Barcelona. I és que la ciutat aquest 2018 podria superar els 100.000 habitants empadronats.