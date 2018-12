L'avanç de la jubilació pot deixar la Policia Municipal de Girona amb 24 agents menys

L'avançament d'edat de jubilació pot deixar la plantilla de la Policia Municipal de Girona amb uns 24 agents menys. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, per la seva banda acusa el Govern espanyol d'haver aprovat el decret «d'esquena als ajuntaments».

Aquest decret es va aprovar divendres passat al Consell de Ministres i l'avanç de l'edat de jubilació és una reivindicació històrica de les policies locals. Ja que a partir d'ara s'equiparen a altres cossos policials com Policia Nacional, entre d'altres.

A partir del 2 de gener, els agents que hagin treballat 35 anys i sis mesos en una policia local podran jubilar-se a 59 anys. Aquesta mesura suposarà que moltes de les policies locals gironines, que estan envellides, es trobin que si no es fan noves convocatòries, quedin amb menys efectius.

L'alcaldessa de Girona denuncia la situació en la qual es trobaran els consistoris, tot i que assegura que entén perfectament la situació que la gent es vulgui jubilar. A Girona, la plantilla actual està formada per 141 persones i unes 24 podrien acollir-se a la mesura, segons Madrenas.

Segons la seva opinió, el decret s'ha aprovat però als ajuntaments això els suposarà problemes i per això «parlarem amb l'Associació Catalana de Municipals per veure com s'entoma». A més, diu que aquest avançament de la jubilació no només els suposarà una baixa de gent a la Policia Municipal sinó que amb aquesta mesura a l'Ajuntament també se'ls «incrementa les quotes de la Seguretat Social» dels agents i per al consistori, els suposarà 300.000 euros de més. Això diu l'alcaldessa «no té cap sentit, el mínim és que ens dotessin de més recursos», en referència al govern espanyol.

A partir del febrer el cos local incorporarà cinc policies nous que ara estan formant-se i set més entraran en comissió de servei. Si es jubilessin tots 24 tot i les incorporacions el cos quedaria amb menys agents que els actuals, 129, quan ja té falta de policies.