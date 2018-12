Propòsit viatger per al 2019: conèixer França

S'acaba un any i n'arriba un altre carregat d'il·lusions, nous plans, propòsits i bones intencions. Per davant, dotze mesos per complir desitjos i... practicar esport, estalviar, aprendre una llengua o conèixer món. Fer un viatge és, segons les enquestes, el principal desig dels espanyols per a l'any nou. Què els semblaria començar pel país veí?

Enamorar-se a París, visitar el Castell de Perpinyà, dinar al reconegut Les Grands Buffets de Narbona, gaudir de la cultura marítima de Sète, passejar pels bonics carrers empedrats medievals de Montpeller o transportar-se a l'època romana a Nimes. França és una destinació sempre desitjable a causa dels seus múltiples atractius i de la proximitat amb Girona.

Foto: iStock

Actualment i gràcies al tren d'alta velocitat es pot arribar a aquestes ciutats de forma senzilla, ràpida, segura i ecològica. Una opció molt interessant per escapar-se el cap de setmana amb zero preocupacions.

Els trens directes de Renfe-SNCF en Cooperació que connecten Espanya i França estan d'aniversari. Des de la seva inauguració, el 15 de desembre de 2013, 4,2 milions de viatgers han utilitzat aquests serveis internacionals entre els dos països amb parades a les ciutats franceses de Carcassona, Lió, Marsella, Nimes, París, Tolosa, Perpinyà, Narbona, Besiers, Agde, Sète, Montpeller, Avinyó, Ais de Provença, Valence. A aquest nombre de viatgers internacionals se sumen 5,6 milions de viatgers domèstics, que han realitzat trajectes interiors dins d'aquests països.



Avantatges de viatjar en tren



Entre els avantatges que més valoren els viatgers figuren l'embarcament directe i ràpid, sense esperes; la situació estratègica de les estacions de tren, que fa que no es perdi temps ni diners en altres desplaçaments; i la possibilitat de portar fins a tres maletes sense preocupar-se pel pes i cost extra de l'equipatge.

A més, el tren no és només un mitjà de transport entre dues destinacions. Viatjar en tren és gaudir del trajecte, sense pressa i contemplant el paisatge amb la comoditat de poder aixecar-se, anar a la cafeteria o col·locar l'ordinador sobre la taula, connectar-lo a la presa elèctrica i aprofitar per treballar, veure una pel·lícula...

Si el 2019 volen creuar a l'altra banda dels Pirineus, aquestes són algunes de les meravelles a un tren de distància:

PARÍS: Només el Museu del Louvre és motiu suficient per visitar la Ciutat de la Llum. Però a més de veure la Mona Lisa de prop, París és també estremir-se davant la Torre Eiffel, passejar per Montmartre o pujar a les torres de la Catedral de Notre Dame.

LIÓ: Patrimoni de la Humanitat, a la ciutat de la gastronomia i de la seda és imprescindible passejar pels seus típics passadissos medievals (traboules) i pujar al funicular més antic del món per accedir al turó de Fourvière.

MARSELLA: Gresol mediterrani en el qual destaca el seu Vell Port i les seves cales (20 km de penya-segats). La capital de la regió de Provença-Alps-Costa Blava és un dels millors llocs on enamorar-se del intens blau del mar.

TOLOSA: Per contemplar la vida en rosa el 2019 res millor que viatjar a l'anomenada "ciutat rosa" pel color dels seus maons. La seva riquesa cultural, la seva gastronomia i els vins i l'animat ambient donaran matisos de color a la seva visita.

MONTPELLER: Seu d'alguns dels monuments i exponents més famosos del patrimoni mundial i l'arquitectura contemporània, aquesta ciutat representa un model únic a Europa pel que fa al seu urbanisme avantguardista.

CARCASSONA: Visitar la bonica ciutat de Carcassona, Patrimoni de la Unesco, és com viatjar en el temps fins a l'Edat Mitjana. Caminant per les seves muralles, esglésies i fortaleses i gaudint dels seus vestigis intactes se sentirà com en una pel·lícula.