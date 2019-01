El PSC creu que l'Ajuntament de Girona ha de prioritzar la lluita contra la inseguretat

La portaveu dels socialistes de Girona, Sílvia Paneque, ha lamentat que la nova comissaria de la Policia Municipal de Girona als barris de Santa Eugènia i Can Gibert encara no estigui en funcionament. Aquesta situació resulta "incomprensible", pel PSC quan, a setembre del 2017, l'aleshores primera tinent d'alcaldia, Paneque, ja havia encarregat i acabat el projecte per posar-la en funcionament.

I la inseguretat ciutadana, avui, és una de les principals preocupacions reals dels gironins i gironines, perquè hi ha hagut un augment considerable d'accions delictives els últims anys, segons els socialistes. "La qualitat de vida dels veïns i veïnes de Girona està empitjorant els últims anys i el govern de la ciutat n'ha de ser conscient i posar-hi solucions", ha declarat Paneque.

La sola presència d'un equipament de seguretat té com a avantatges que crea un espai de seguretat a l'entorn més immediat, ofereix més garanties d'arribar abans davant de situacions d'emergència i possibilita el treball professional més adequat de la Policia Municipal de Girona, han recordat els socialistes.

"A Girona, no li serveixen els anuncis grandiloqüents a premsa, el que és urgent és l'obertura i la posada en funcionament de la nova comissaria", ha afegit Paneque. Sílvia Paneque considera que "a l'Ajuntament de Girona hi ha hagut un excés sideral d'ideologia que ha propiciat l'oblit absolut de la ciutat. A un govern se l'ha de mesurar per com ha respost a les pròpies responsabilitats i, a Girona, els esforços es divideixen en ser al Parlament i voler tenir presència i protagonisme a la política catalana. Això ha estat un error gravíssim que ha patit i pateix Girona. L'augment de la inseguretat n'és una de les conseqüències més evidents".

El grup socialista a Girona creu que és urgent fer respectar a tothom els mateixos deures en el conjunt de carrers de la ciutat de la mateixa manera i que això a dia d'avui no es fa. Als pressupostos del 2017 els socialistes ja havien inclòs una partida de 50.000 euros per iniciar el programa de vídeo vigilància a la ciutat de Girona i en els pressupostos aprovats per a l'any 2018, es varen reservar 50.000 euros més per instal·lar càmeres de seguretat als diferents barris de Girona que a dia d'avui encara no en tenen, però en aquest cas l'equip de govern tampoc no ha fet els tràmits que haguessin permès que avui estiguessin en funcionament.

Com a mínim, segons el PSC, sis càmeres s'haurien pogut situar en punts estratègics amb funcions tan de seguretat com dissuasives. A diferents barris de Girona, com per exemple els de Girona Est, Santa Eugènia, Can Gibert i Sant Narcís, Barri Vell, Palau, Pla de Palau o Pont Major, les càmeres de seguretat contribuirien a donar més seguretat i, per tant, major benestar als veïns i veïnes.

"Vaig encarregar l'estudi que l'Ajuntament de Girona va realitzar amb una empresa especialitzada per tenir un plànol de possibles ubicacions per millorar la seguretat. CiU va anunciar-lo novament al març però no ha implementat cap mesura. Anunciaren allò que ells no havien fet i no van fer res més un cop l'anunci va estar fet", ha conclòs Paneque. Per a la portaveu socialista és urgent i necessari desenvolupar un pla que contribueixi amb ambició a tenir més seguretat a la ciutat de Girona.