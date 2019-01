La revisió del pla general i un nou pla director, a l'horitzó

Que Girona hagi arribat a les cent mil persones comportarà, segons l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, algunes accions de futur pel que fa al planejament de la ciutat i el seu entorn. Madrenas va explicar ahir que, probablement, al proper mandat s'haurien d'iniciar els tràmits per revisar el Pla General d'Ordenació Urbana, per tenir clar com i de quina manera ha de créixer el municipi. Específicament sobre l'habitatge, va dir que s'hauran de tenir en compte els allotjaments col·lectius com les residències per a estudiants o per a la gent gran i els hotels. De la mateixa manera, va indicar que caldrà un nou pla director amb els municipis de l'àrea urbana. «Haurà de ser un pla director potent» amb Girona com a «capital generosa i responsable».