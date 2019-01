Presó sense fiança per robar bosses a dones i agredir-les a Sant Narcís

Un jutge ha dictat presó sense fiança per a un jove de 20 anys detingut per robar de manera violenta la bossa a tres dones a Girona, a les que agredia i tirava a terra per apoderar-se de les seves pertinences. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, el presumpte lladre, veí de Girona, assaltava les seves víctimes per l'esquena i les tirava a terra o les empenyia amb força contra la paret.

El primer assalt el va cometre el 20 de desembre quan una dona caminava pel carrer Oviedo, acompanyada dels seus dos fills menors d'edat, i va rebre una forta empenta per darrere, que la va fer caure a terra. Seguidament, el lladre va forcejar amb ella fins a substreure-li la bossa que portava. La dona va patir diverses ferides lleus a causa de la caiguda i dels cops rebuts.

El segon assalt que se li atribueix va ocórrer el 3 de gener al carrer Saragossa, quan una dona sortia d'un centre comercial i el lladre la va copejar violentament, la va estavellar contra una paret i va caure a terra, moment que el malfactor va aprofitar per robar-li la bossa i sortir corrents.

El tercer delicte atribuït al detingut va ocórrer el 5 de gener, també al mateix carrer Saragossa quan una dona d'edat avançada tornava a casa després d'unes compres i un home la va abordar en el portal d'entrada. L'assaltant la va estirar de la bossa i la dona es va desequilibrar, donant-se un cop al cap contra un cotxe estacionat al carrer. Com que l'anciana no deixava la bossa, el lladre la va arrossegar pel terra durant uns metres fins que la corretja es va trencar, i llavors va fugir.