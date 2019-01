Detinguda una noia que esperava un autobús a Girona amb 15 kg d´haixix amagats a la maleta

La Policia Municipal de Girona va detenir aquest dijous a la tarda una noia de 21 anys, veïna d'Olite (Navarra), que esperava un autobús amb 15 kg d'haixix amagats a la maleta. La gossa de la unitat canina del cos va assenyalar l'equipatge de la jove, que estava a l'andana per agafar un vehicle amb destinació Cadaqués (Alt Empordà). Els agents van identificar la noia i li van demanar que obrís la bossa. A l'interior, hi van trobar diversos paquets embolicats amb plàstic. La droga tindria un valor al mercat que podria superar els 25.000 euros. La policia va arrestar la jove com a presumpte autora d'un delicte contra la salut pública.