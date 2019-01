JxCAT, ERC i CUP impedeixen que el CAP de Taialà reobri els caps de setmana

Els vots en contra del JxCAT i d'ERC i l'absència dels representants de la CUP, que van comptabilitzar també negativament, van impedir que la comissió de Salut del Parlament aprovés la reobertura del CAP Joan Vilaplana, al barri de Taialà, els caps de setmana. La proposta l'havien presentat i defensat Rafel Bruguera del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

En el document, es demanava tornar a obrir el servei dels caps de setmana del CAP de Taialà així com elaborar un pla d'urgències de l'àrea sanitària de Girona que determini els serveis existents i les necessitats que es deriven dels canvis socials i demogràfics. També, elaborar un pla de cobertura de les necessitats que es derivin del pla d'urgències de l'àrea sanitària de Girona i revisar les dotacions dels professionals sanitaris de l'àrea de Girona per atendre les necessitats reals.

A les esmenes, Junts per Catalunya i Esquerra van apostar per «continuar garantint l'atenció continuada i urgent de la població del barri de Taialà a través del CUAP Güell» i per «implementar la territorialització del PLANUC que està realitzant el Comitè Operatiu d'urgències de la Regió Sanitària de Girona». Anna Caula (ERC) va apuntar que aposten per optimitzar recursos i serveis i que quan funcionava el CAP de Taialà al cap de setmana, el 55% de veïns ja anaven al Güell i el 62% d'atencions domiciliàries també es feien des d'aquest centre. Francesc Ten (JuntsxCat) va avalar la tesi de Caula i va afegir que si calgués una modificació caldrien noves xifres, planificacions i nous pressupostos i que JuntsxCAT es basa més en polítiques de donar un bon servei que no pas en una política d'equipaments. Els socialiistes no van acceptar les esmenes. Bruguera va recordar que no eren partidaris de «primer tancar i després, estudiar». Va lamentar que, «mentre vostès parlen de serveis, operativitat i tècnics, nosaltres parlem de persones i de sanitat de proximitat».

Tancament polèmic fa un any

El CAP de Taialà va tancar el serveis de cap de setmana al febrer de l'any passat per derivar totes les atencions al CUAP Güell. Una decisió que va provocar la indignació dels residents del sector. En una protesta, es va recordar que el CAP feia cada cap de setmana unes 25 atencions, entre cures, atencions domiciliàries i urgències. Aleshores, l'alcaldessa, Marta Madrenas, va explicar que la decisió era purament tècnica i lamenta que amb l'aplicació de l'article 155 no hi hagués cap responsable polític amb qui poder negociar-ho.

Després de la votació, l'alcaldessa, que també és diputada de Junts per Catalunya, Marta Madrenas, va sortir al pas assegurant que no li agradava la votació del seu grup i que lluitaria per canviar la decisió parlant amb el Departament: «Formar part d'un grup no vol dir donar suport a tot el que es decideix. ERC i JuntsXCat han votat al Parlament en contra de la reobertura del CAP de Taialà en caps de setmana. No hi estic d'acord, i continuaré treballant amb el Departament de Salut per revertir aquesta decisió», va dir a Twitter.