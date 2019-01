El barri de Montilivi estrena una nova zona d´esbarjo a la renovada font de l´Abella

Les obres de recuperació de la font de l'Abella estan a la seva recta final. En breus es posarà en funcionament aquesta nova zona d'esbarjo ubicada a l'avinguda de Montilivi. L'espai compta amb taules de pícnic i una font, que rememora la històrica font de l'Abella tot i no estar ubicada en el mateix punt.

Aquesta és una reivindicació dels veïns del barri d'aquesta zona i va ser un dels projectes més votats en els pressupostos participats del 2016 a la zona de Montilivi-la Creueta. També és una lluita de l'Associació de Veïns de Montilivi que porta anys perseguint aquesta fita.

Les actuacions, que van començar a finals de setembre de l'any passat, han consistit en l'arranjament del paratge natural al voltant de l'antiga font. També s'han connectat dues parts del barri de Montilivi a través d'un accés de vianants adaptat i abalisat. La zona ja és una drecera utilitzada habitualment tant pels veïns i veïnes com pels membres de les comunitats educatives i esportives ubicades a la zona del campus de Montilivi.

Per altra banda, també s'ha instal·lat una font connectada a la xarxa d'abastament d'aigua potable en l'esplanada que s'endinsa en el bosc a peu d'una alzina surera, al costat del Centre d'Educació Especial Font de l'Abella. La font no està ubicada exactament al mateix punt on hi havia la font original, ja que l'antiga –de la qual encara es conserven les restes- s'abastava d'una deu d'aigua que actualment està inoperativa. Posteriorment, als anys 60, es va tornar a posar en funcionament la font, en una altra ubicació, però es va tapiar a causa del fet que s'abastia d'una deu amb aigua no potable i contaminable.

Segons van assegurar fonts de l'Ajuntament, les obres corresponents al projecte d'adequació d'aquest espai han finalitzat aquesta setmana i en breus els veïns de Girona, i concretament els de Montilivi, podran gaudir d'aquest espai. Les obres, que han tingut un import de 17.993,05 euros (IVA inclòs), han estat a càrrec de l'empresa Construccions Pere Miquel SL.