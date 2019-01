Taialà. Veray: «Que Torra el pròxim cop, en lloc de donar suport a investigats, expliqui als veïns per què no reobre el CAP»

La portaveu del PP a Girona, Concepció Veray, va reclamar a l'alcaldessa, Marta Madrenas, que el pròxim cop que el president Torra vagi a Girona li digui que «en lloc d'anar a donar suport a investigats -pel tall del TAV- vagi a Taialà i expliqui per què el seu govern es nega a reobrir el CAP el cap de setmana». Per Ciutadans, Manuel Vázquez va recordar que l'alcaldessa i el regidor Joan Alcalà havien indicat que amb l'article 155 no tenien interlocutor quan es va produir el tancament i que amb la votació a la Comissió de Salut del Parlament havia quedat clar que era una decisió de Govern català. I va preguntar: «I ara què pensa fer Tira la tovallola». Madrenas va indicar que ella al Parlament hauria votat al revés que el seu partit (JuntsXCat i ERC van votar-hi en contra). Va dir que volia esperar que fes un any des que Salut va prometre fer una avaluació i que esperava que no hi hagi «ni una sola incidència ni cap usuari afectat» o se n'hauria de parlar de nou.