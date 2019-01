L'Ajuntament respon a Bramon que poden fer la reunió del TAV com més aviat millor

L'Ajuntament de Girona respondrà en breu la carta del subdelegat del govern de l'Estat, Albert Bramon, en què els insta a trobar-se per parlar de diversos temes que afecten les dues institucions. Esperen enviar la missiva aquest mateix dilluns al responsable estatal. En la carta, l'alcaldessa, Marta Madrenas, afirma que la reunió entre la Subdelegació i l'Ajuntament per parlar de totes les obres pendents de l'entorn de les obres del TAV (al parc Central, a tocar de la plaça d'Europa, i la plaça d'Espanya) es pugui fer «com més aviat millor». No obstant això, la batllesa assenyala que el representant per part del consistori serà el tinent d'alcaldia i regidor del projecte ferroviari, Carles Ribas. Ribas és qui ha mantigut quasi sempre les reunions amb els tècnics d'Adif i els tècnics municipals, així com amb els veïns de la zona i qui per tant coneix els detalls dels projectes amb més precisió. En aquest sentit, malgrat que la proposta del subdelegat és celebrar la trobada el dijous al matí, el consistori aposta trobar una data que vagi bé a les dues parts.

Sobre la plaça d'Espanya, Bramon entén que les converses amb el consistori «no seran un p lis-plas», perquè caldrà veure qui assumeix què i, a més, part de l'espai –allà on es vol aixecar l'hotel- és de propietat privada. A finals d'any, l'Ajuntament va enviar a Foment la proposta que fa la ciutat per reformar la plaça. Part de l'espai va acollir l'estació provisional d'autobusos i aquesta és una de les reposicions que encara queden pendents per les obres del TAV. Es calcula que les obres costaran més de dos milions.