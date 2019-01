La CUP de Girona denuncia «un tracte de favor» al Festival Internacional del Circ

La CUP denuncia que l'Ajuntament de Girona «està oferint una vegada més un tracte de favor a Circus Arts Foundation», la companyia promotora del Festival Internacional del Circ. La formació explica en un comunicat que el consistori «ha permès incloure les activitats del festival de circ com a activitats de la Fira de Girona, que gràcies a la participació que hi té l'ajuntament està exempta de taxes d'ocupació de la zona de Camp de Mart així com d'altres tràmits que s'exigeixen habitualment per ocupar la Devesa».

La CUP afirma que «tot i amagar-se sota el paraigua de la Fira de Girona», la fundació cultural ha entrat una sol·licitud per a la realització del Festival Internacional del Circ. «Això demostra que és aquesta entitat i no pas la Fira de Girona qui promou aquesta activitat», asseguren. La formació afegeix que és a partir d'aquesta sol·licitud que Circus Arts Foundation «també s'ha eximit del tràmit d'informació pública i audiència veïnal, així com del de proposta de resolució provisional».

Una situació que nega Circus Arts Foundation i afirma que emprendran les mesures pertinents davant "l'assetjament continuat i sense fonament contra els nostres projectes per part de CUP". La fundació cultural explica en un comunicat que "els promotors de festivals gironins amb conveni amb l'Ajuntament estan exempts de taxes d'ocupació de via pública", posant d'exemple al Festival Strenes o Temporada Alta. També afegeixen que la Junta de Govern local va aprovar no fer exposició pública per a activitats desmuntables, no permanents i d'escassa durada. "Sis dies és el que durà el Festival del Circ", recorden els promotors.

El Festival Internacional del Circ se celebrarà del 14 al 19 de febrer al Camp de Mart i, enguany per primera vegada, al Palau de Fires. Això permetrà reduir a la meitat l'ocupació a la Devesa. El Palau acollirà enguany la primera edició del "Circus World Market" que es desenvoluparà en paral·lel al Festival que, com l'any passat, se celebrarà sota la carpa plantada al Camp de Mart. Els promotors afirmen que paguen lloguer per a l'ús de Fira de Girona així com els seus consums i serveis.

Per altra banda, la CUP també denuncia que «tot i rebre desenes de milers d'euros en subvencions públiques", aquesta companyia "no treballa ni per la formació, ni per la creació, ni genera espais per a la gent que fa circ a la ciutat i comarques». La formació cupaire lamenta que una vegada més l'Ajuntament "ofereixi un tracte de favor als promotors a qui s'ha beneficiat en nombroses ocasions tant amb el Festival del Circ com amb el Circ de Nadal o la Cúpula de les Arts instal·lada a la carretera de Barcelona".

En aquest sentit els promotors circenses asseguren que des de la seva arribada a Girona, el Festival del Circ ha contribuït "activament en nombrosos projectes establint ponts amb múltiples entitats locals culturals, esportives i socials". Posen com a exemple les col·laboracions amb el GEiEG, Galeria d'Art Dual, Hospital Trueta, Residencia Gay, Creu Roja, Girona centre eix comercial i Correus, així com les donacions econòmiques realitzades a entitats com Càritas Diocesana de Girona, Associació Espanyola contra el Càncer a Girona, MIFAS o Xarop Clown. Per últim, recorden que la celebració del festival va suposar un retorn econòmic a Girona de més d'1.400.000€ l'any passat.

Així mateix, la CUP denuncia "l'ús interessat" que fa el govern gironí de la Fira de Girona i denuncia "la mala praxi que suposa una aplicació interessada i fraudulenta de les ordenances municipals, amb el desprestigi conseqüent per a la institució".