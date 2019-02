L'oposició acusa el govern de Salt d'inacció davant dels últims robatoris

Els últims robatoris i atracaments a Salt han posat en alerta la vila. El grup municipal Canviem Salt va demanar ahir a l'alcalde Jordi Viñas que surti a explicar «què s'està fent des de l'equip de govern per frenar i prevenir aquest tipus d'actes» com l'agressió que va patir un home de 75 anys a les hortes la setmana passada.

El grup municipal va reclamar que el batlle comparegui en la propera comissió de seguretat ciutadana i protecció civil. «Hi ha una manca d'informació respecte a la situació del municipi en qüestions de seguretat; la desinformació comporta una creixent sensació d'inseguretat al municipi», va explicar a través d'un comunicat el portaveu de Canviem Salt, Wilder Palacio.

Per altra banda, el regidor no adscrit i militant del PDeCAT, Josep Valentí, va denunciar una inacció del govern de Salt davant dels robatoris a domicilis i comerços que, segons va afirmar, succeixen diàriament a la vila. «Han portat una política d'efecte crida, veniu a Salt que tot si val i tothom ve cap aquí. Salt és campi qui pugui», va exposar. Per Valentí la solució passa per executar una «política de posar ordre amb dedicació i molta mà ferma i dura dintre dels marges legals perquè quatre anys més així trobarem un poble ingovernable».

Davant les acusacions, el govern (ERC i IPS-CUP) va sortir al pas per constatar que des de l'Ajuntament «s'ha treballat per millorar la seguretat de la vila». En aquest sentit, recordaven que el pressupost per seguretat ciutadana ha augmentat un 46% en quatre anys i que aquest març s'acabarà la instal·lació de 30 càmeres de seguretat. També exposaven que durant tota la legislatura han treballat per consolidar les places d'agent de la Policia Local i que s'han augmentat les hores extres del cos per poder cobrir molts serveis que «lamentablement la manca d'efectius de Mossos d'Esquadra actualment no cobreixen».

Per altra banda, el consistori explicava que han fet arribar la manca d'efectius a la Generalitat i han demanat que part dels efectius que entraran el juny amb la nova promoció de Mossos es destinin a la comissaria de Salt per poder cobrir les necessitats del servei.