El Salt Gimnàstic i Montserrat Manén, premis Tres de Març

El Salt Gimnàstic Club i la professora vinculada al món social, Montserrat Manén seran els guardonats als premis Tres de Març de Salt d'enguany, segons fonts municipals. El jurat va rebre fins a vuit propostes de candidats, que podien fer arribar els ciutadans a través d'un procés obert.

La geòloga i catedràtica en Ciències Naturals Montserrat Manén ha estat professora de l'Institut Salvador Espriu de Salt durant més de 20 anys, liderant el departament de ciències. Des d'aquest centre ha treballat a favor de la cohesió social i la promoció personal i professional dels alumnes. Mèrits que Salt vol reconèixer atorgant-li aquest guardó.

També s'ha valorat la implicació de Manén en diferents accions i projectes socials de la vila. Ha estat vinculada a Càritas Salt des del 2001, primer com a voluntària i després com a presidenta, entre el 2005 i el 2014, treballant intensament durant la crisi econòmica. Des d'aquesta entitat ha impulsat i coordinat el voluntariat en programes com Apadrina un avi i ha promogut activitats com Les veus de Salt. Actualment està vinculada al Centre de distribució d'aliments de Salt. També treballa com a voluntària amb joves a la parròquia de Sant Cugat de la vila.

Per altra banda, els premis Tres de Març homenatjaran els 40 anys del Salt Gimnàstic Club, fundat el 2 de maig del 1979. Amb més de 400 gimnastes, el club competeix en la Lliga Iberdrola i en el Campionat d'Espanya. El èxits individuals i col·lectius dels seus esportistes l'han consolidat com un club de referència a Espanya. A més, el pavelló de Salt ha estat escenari de diferents tornejos i campionats oficials d'aquesta disciplina.