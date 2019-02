Citen a declarar un menor per la manifestació contra l'acte de VOX

La plataforma antifeixista de Girona denuncia que han citat a declarar un menor per la mobilització contra l'acte de VOX i Borbònia del 6 de desembre. L'entitat ha convocat una concentració dilluns a les deu del matí davant del Palau de Justícia per donar suport al noi. Aquell dia, VOX i Borbònia van convocar un acte per commemorar els 40 anys de la Constitució espanyola i els antifeixistes van organitzar una manifestació de rebuig a la presència de l'extrema dreta a la ciutat. La concentració antifeixista va acabar amb dues càrregues policials, diversos ferits entre manifestants i Mossos, i un detingut.