Els dos regidors de Plataforma per Catalunya a Salt es passen a Vox

Els dos regidors de Plataforma per Catalunya a Salt, Sergi Fabri i Sergio Concepción, han passat a militar a Vox. Després que el partit fundat per Josep Anglada hagi acordat cessar la seva activitat política, els dos regidors han decidit continuar la seva tasca sota la militància, ara, a Vox. Tot i això, encara no està decidit qui encapçalarà la possible candidatura del nou partit d'ultradreta a les municipals del proper 26 de maig. «S'escollirà més endavant d'acord amb els estatuts de la formació», assenyala Fabri. Per la seva banda, el partit confirma que té intenció de presentar candidatures als municipis gironins on tingui l'oportunitat, però assenyala que de moment no n'hi ha cap de tancada, tampoc Salt.

«A Salt, com a molts altres ajuntaments o institucions, calen partits que surtin de la correcció política actual, que diguin allò que tothom pensa i ho diu als dinars familiars, partits valents que apostin per protegir les fronteres, lluitar de veritat l'islamisme radical o defensar la família. Actualment aquest partit és Vox», assenyala Fabri en un escrit publicat al seu Facebook personal. De la mateixa manera, creu que és un partit «valent i molt necessari, sobretot a Salt», i creu que «servirà per ampliar encara molt més la força del poble a l'Ajuntament». Fabri assegura que la decisió no ha estat presa a la lleugera, sinó que l'ha meditat llargament i que si una cosa ha tingut clara en tot moment és que «no podia deixar tirat el poble humil i treballador que represento i defenso». «Tampoc podíem donar aquesta satisfacció a tots aquells que governen i que any rere any destrossen encara més la nostra vida», afegeix. Preguntat per Diari de Girona sobre si estaria disposat a ser candidat, afirma que si el partit li ho proposés diria que sí, tot i que aquesta qüestió, explica, encara no està sobre de la taula, sinó que s'escollirà més endavant d'acord amb els estatuts de la forrmació.

Per la seva banda, Sergio Concepción ha escrit a Twitter: «Existint noves eines per defensar i promoure les nostres idees, fem un pas endavant participant en el projecte de Vox. Contribuint amb el nostre esforç a seguir treballant amb la il·lusió i responsabilitat que ens caracteritza, per i per al nostre poble de Salt».



Regidors des de 2015

Tant Fabri com Concepción són regidors des de l'any 2015. De fet, en aquella ocasió, Plataforma per Catalunya va aconseguir només aquests dos regidors a Salt i un altre, Marcos López, a Sant Miquel de Fluvià.