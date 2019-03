El pont del Dimoni quedarà obert al pas de les persones el 28 de març

El 28 de març del 2019 restarà gravat en la memòria històrica de Santa Eugènia i de Sant Narcís. Si no hi ha cap entrebanc de darrera hora, el reivindicat pont del Dimoni, que uneix els dos veïnats travessant el riu Güell, quedarà obert al pas de les persones aquest dia. L'obertura de la infraestructura es farà discretament, sense cap acte, en part perquè la Junta electoral no permet inauguracions i, en part, perquè es vol donar protagonisme als veïns que han estat anys reclamant la reconstrucció del pont. La intenció dels veïns seria fer una celebració al setembre, coincidint amb la festa major de Santa Eugènia. Aquest dimarts es va fer una de les visites d'obres periòdiques que s'han estat fent. «Probablement, la darrera», ha indicat el regidor d'Urbanisme, Via Pública i Mobilitat, Joan Alcalà.

El pont es va construir l'any 1357 i es va desmuntar el mes de juliol del 1968, amb la promesa de reconstruir-se. Amb el pas dels anys, aquella idea va anar-se esvaint i les pedres del pont van mig perdre's fins que algunes es van trobar en un solar del cementiri de Santa Eugènia. En paral·lel, en part per la pressió veïnal, l'Ajuntament va aprovar en dues ocasions la reconstrucció de l'estructura. Va ser en les sessions plenàries de l'11 de març de 1981 i del 14 de setembre de 2010.

El 18 d'octubre de l'any 2011, l'aleshores alcalde Carles Puigdemont va fer una visita als magatzems municipals de Mas Xirgu on hi havia dipositades les dovelles del pont. Va ser el primer pas ferm cap al compliment de la promesa.



Fil a l'agulla

A partir d'aquí, es va redactar el projecte de reconstrucció i es van licitar les obres per tornar a col·locar el pont, en un punt proper a l'original, aprofitant la perllongació del carrer Maçana. La idea era combinar totes les peces antigues possibles amb alguns arts moderns per aconseguir una estructura com la del segle XIV: 13 metres de llum de l'arc, 8 metres d'alçada sota l'arc i entre 3 i 3,7 metres d'amplada.

El 26 de març de l'any passat van començar els treballs de reconstrucció, a càrrec de l'empresa Salvador Serra SA per 408.012 euros. Havia quedat segona en un concurs públic obert per l'Ajuntament amb un import de sortida de 510.000 euros. La vencedora, però, inclomplia alguns dels punts del plec de clàusules del concurs i se la va descartar. Les obres s'han allargat més dels nou mesos previstos i s'ha atorgat una pròrroga de tres mesos. Durant el període reconstructiu, han sorgit veus crítiques per les repercussions amb el trànsit, però també que qüestionen la necessitat de posar aquest pont en aquest punt –proper a un altre pont– i per haver-hi destinat més de 400.000 euros.