La seu de la Generalitat a Girona retira la pancarta de suport als polítics presos

La seu de la Generalitat a Girona ha retirat la pancarta de suport als polítics independentistes presos.

També s'estan retirant els llaços grocs que hi havia en diversos punts de l'edifici. Tant els que es veuen a l'exterior com els que hi ha dins de l'equipament públic.

Un dels llaços pendents de retirar - Josep Callol

Aquestes actuacions són fruit de l'exigència de la Junta electoral i que en el cas de la Generalitat a Barcelona, s'ha solucionat amb canviar el llaç groc de la pancarta amb un de blanc amb una franja vermella.