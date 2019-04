Girona organitza una activitat per mesurar el soroll de diversos punts de la ciutat

L'Ajuntament de Girona s'adherirà enguany a les activitats previstes en la tercera edició de la Setmana Sense Soroll, que tindrà lloc del 22 al 28 d'abril amb motiu del Dia internacional de Sensibilització vers el Soroll. Sota el lema "Silenciem el soroll!", la campanya pretén posar en valor totes aquelles actuacions que permeten millorar la qualitat acústica del nostre entorn.

En el marc d'aquesta iniciativa, a Girona s'han organitzat dues activitats de ciència ciutadana adreçades a persones de qualsevol edat que vulguin saber més sobre la contaminació acústica. La primera activitat, "Cerquem el silenci a...", consistirà en localitzar quines són les àrees urbanes més tranquil·les per tal d'elaborar una relació dels espais lliures de soroll. La segona proposta, "Mesurem el nostre soroll", instarà la ciutadania a mesurar els nivells de soroll de diverses zones de la ciutat per caracteritzar-les acústicament.

Per participar a l'activitat o fer els mesuraments, només caldrà descarregar-se l'aplicació gratuïta Noise Capture, disponible per a dispositius mòbils amb sistema operatiu Android. Les dades de soroll mesurades que s'enviïn a través de l'app es geolocalitzaran i serviran per fer un mapa de sorolls global que es publicarà al web de Noise.

A més, aquesta aplicació permet fer mesures acústiques de manera puntual o en moviment i durant el temps que decideixi cada persona usuària, i informa sobre els nivells de soroll màxim, mínim i mitjà de les mesures, així com dels nivells espectrals. Un cop fet el mesurament, l'app permet descriure el tipus de font predominant, incorporar-hi una explicació i una quantificació del grau de confortabilitat de l'espai i adjuntar-hi una foto.

Un cop acabada l'activitat, s'elaborarà un informe de resultats i tractament de dades, i es farà públic el mapa digitalitzat amb les zones i itineraris mesurats per part de totes les persones participants. La informació la difondrà el Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica (SPCAL) de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, impulsor de la Setmana Sense Soroll.

L'objectiu de la iniciativa és que la població prengui consciència del soroll amb el qual conviu diàriament a través d'una jornada de mesuraments massius de soroll. La voluntat és que s'hi involucrin tant consistoris i entitats com empreses, centres escolars i ciutadania per fomentar la sensibilització i l'educació ambiental, donar visibilitat a les eines de gestió i control en aquesta matèria, optimitzar recursos i oferir solucions ràpides i eficaces per prevenir la contaminació acústica.