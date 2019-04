Girona publica el seguiment dels treballs de jardineria a la web

L'Ajuntament de Girona publicarà a partir d'ara el seguiment dels treballs de jardineria de la ciutat a través del web municipal. L'eina que permet aquesta funció és un geoservei virtual que permet obtenir informació actualitzada de les tasques de manteniment de les diferents zones enjardinades i parcs de la ciutat perquè la ciutadania ho pugui consultar.

L'objectiu d'aquest instrument és facilitar el seguiment de les tasques realitzades tant per les brigades municipals com per les empreses de jardineria que estan contractades per al manteniment de diverses zones de la ciutat.