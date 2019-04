Girona Batucada en favor dels joves d'Altsasu

Desenes de persones van participar ahir en els actes organitzats per donar suport als joves d'Altsasu condemnats per agredir dos agents de la Guàrdia Civil en aquesta localitat de Navarra. L'objectiu de la concentració d'ahir a Girona era recaptar diners per a la borsa solidària dels familiars i «denunciar la repressió de l'Estat i els seus muntatges policials». Organitzada per l'Ateneu 24 de juny, la trobada va començar a les set de la tarda amb una cercavila i batucada fins al carrer Ferreries Velles, on diferents entitats van fer parlaments. Durant l'acte també es va projectar un vídeo del cantant Lluís Llach donant suport a l'acte.