El Pati Cultural reunirà actuacions de música, circ i teatre per Temps de Flors

La Diputació de Girona ha organitzat, un any més i coincidint amb Temps de Flors el Pati Cultural, un esdeveniment que té lloc al pati de la seu de la corporació amb la voluntat d'oferir una programació escènica a tots els visitants i espectadors que vulguin dedicar temps a la cultura aquells dies.

Si bé ja fa molts anys que la Diputació organitza el Pati Cultural, el contingut d'aquesta proposta ha anat canviant d'acord amb les noves disciplines culturals, tan heterogènies i interdisciplinàries, que hi ha a l'actualitat. Així doncs, de l'originari cicle de concerts, el Pati ha passat per diferents etapes fins a arribar a la proposta d'enguany: una mostra de manifestacions artístiques on tenen cabuda la música,el teatre i el circ.

La programació d'enguany l'ocupen les principals propostes escèniques i musicals en actiu a les comarques gironines. La Factoria d'Arts Escèniques, la Fundació Casa de la Música de les Comarques Gironines, l'Escola de Música Moderna, l'AGT - El Galliner i el Cercle de Cultural Tradicional i són algunes de les entitats que presentaran el seu espectacle. El cicle es farà del 11 al 19 de maig i hi haurà onze actuacions gratuïtes. Els dissabtes, a les set de la tarda; els diumenges, amb una doble actuació a les dotze del migdia i a les set de la tarda, i de dilluns a divendres, amb una actuació a les sis de la tarda.



Inaugurarà Morgat Morgat

Aquest any, l'encarregat d'inaugurar el Pati serà el grup Morgat Morgat, que, després de quatre anys de silenci, torna als escenaris per presentar el seu nou treball: Orgull adolescent.

També passaran per l'escenari del Pati la guanyadora ex aequo de la 34a edició del Guardó Internacional Pau Casals per a Joves Violoncel·listes 2018, Carla Conangla, acompanyada de la pianista Yoko Suzuki; els GIO Solistes Trio Fréderic Descargues (violí), Joan Félix (viola) i François Ragot (violoncel), que interpretaran les Variacions Goldberg de J. S. Bach; La Black Music Big Band Junior, la germana petita de la Black Music Big Band, formada per nens i nenes de 9 a 14 anys; La Moderna Big Band, que actuarà en solitari per primera vegada fora de l'Escola de Música Moderna de Girona per oferir un concert trepidant que porta per títol Growing; els alumnes d'El Galliner, que interpretaran l'obra Tot esperant, i els balladors de Marboleny Jove i del Cos de Dansa de l'Esbart Marboleny, que presentaran un espectacle a l'aire lliure que fa un recorregut per un seguit de danses catalanes d'arrels tradicionals.

La programació familiar anirà a càrrec del Conservatori de Música Isaac Albéniz, amb el concert familiar Rebufa, quin vent!, i de la Fundació Xarxa d'Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya, que participa en el Pati d'enguany presentant diferents espectacles: una representació a peu de carrer de la companyia Festuc Teatre; un concert participatiu amb cançons pròpies i populars amb els músics Jordi i Oriol Tonietti, i una funció de circ clàssic amb dosis de contemporaneïtat per a tota la família a càrrec de la companyia Moi Jordana.

Durant aquests dies, al claustre de la Diputació es podrà veure una exposició que forma part del projecte Exposicions Itinerants de la Diputació, «Meitats», de la fotògrafa Judith Vizcarra. La mostra, que ha recorregut una desena de sales d'exposicions de les comarques gironines, clourà ara la seva itinerància al Claustre de la Diputació durant els dies en què duri Girona, Temps de Flors.

El pas del temps, les emocions i l'herència genètica són les tres variables a través de les quals es construeix «Meitats». L'autora, retratista de professió, ha centrat el seu treball en una profunda reflexió sobre el rostre. Ho ha fet presentant-lo descompost en dues meitats que es complementen gràcies a una vinculació genètica que interpel·la l'espectador de forma impactant i el convida a reflexionar.