Temps de Flors: Així ha quedat el fossat de l'absis de la catedral de Girona

El fossat de l'absis de la Catedral de Girona s'ha incorporat enguany a Girona Temps de Flors. 'Camí de flors cap a l'antiga Gerunda', és el projecte floral ideat per l'artista Jordi Albà i realitzat en col·laboració amb 200 voluntaris empleats del BBVA a les comarques gironines.

En la presentació del projecte floral, Quim Soler, director de zona de BBVA a Girona, ha posat en valor precisament la implicació personal dels voluntaris, que fa que tothom se senti part de la festa i la visqui en primera persona. Així, durant aquesta setmana, els 200 voluntaris de BBVA han treballat per torns en la decoració de l'espai, en acabar la seva jornada laboral, per tenir el projecte acabat. Certament, aquest esperit de voluntariat és un dels trets més característics de l'exposició de flors.

L'artista Jordi Albà, membre de l'associació Amics de les Flors de Girona, és el creador del projecte. Albà i BBVA han col·laborat en el tots els projectes florals que l'entitat financera ha presentat des que participa en el certamen. Així, les seves creacions florals amb BBVA han decorat anteriorment el claustre de la Catedral, els soterranis de la Catedral –en l'any que també s'obria per primera vegada al públic-, el claustre de Sant Pere de Galligants, els Banys Àrabs i, enguany, el Fossat de l'absis de la Catedral.

Un jardí vertical al mur del fossat evoca les pintures murals de les viles romanes

'Camí de flors cap a l'antiga Gerunda', en endinsa en un paisatge romà. Per a la decoració, Albà s'ha inspirat en les viles romanes i és per això que hi predominen elements característics plenament visibles com són els colors daurats, les columnes i les fonts d'aigua.



I d'altres que ens aporten la reminiscència a l'època romana a través d'adaptacions fetes amb planta i flor. És el cas de les pintures murals, molt presents a les viles romanes, i que Albà ha adaptat al segle XXI, fent un salt en el temps i convertint-les en un jardí vertical.

En la decoració, s'han utilitzat 2.500 plantes i flors, entre elles, campànules de diferents tonalitats, falguera i orquídia. Fins i tot, algunes d'elles, han estat acolorides de tonalitat daurada d'acord amb l'ambientació.

El recorregut per aquest paisatge i vila romana comença en entrar per la part alta del fossat. Allà ens trobem amb un primer jardí, on s'imposen uns grans rams daurats i fonts d'aigua. Tot seguint les escales, arribem a la part baixa del fossat on, primerament, quedarem impressionats per la presència imponent dels murs i iniciarem un passeig semi-circular.

A una banda, en el mur, trobem el jardí vertical que inspira les pintures murals, fet amb una composició de falguera i campànules, en tons verds i blancs. Aquest, té una extensió de 120 m2 i un recorregut lineal de més de 60 metres.

A l'altra banda, a les parets de l'absis, reforçades amb 6 contraforts, la flor predominant és la campànula, tant en tons blancs com blaus. Aquí, uns peveters daurats no emanaran foc sinó aigua, convertits en petites fonts alçades fins als dos metres.

Precisament l'aigua, és un element present en gairebé tots els projectes precedents de Jordi Albà, que l'ajuda a assolir la perfecta simbiosi entre flor i pedra. En el cas de 'Camí de flors cap a l'antiga Gerunda', l'aigua té un significat especial, donat que l'etimologia de Gerunda –la Girona romana- podria significar 'entre l'Undarius', nom que rebia en llengua ibera el riu Onyar.



Una nova perspectiva de la Catedral, de dia i de nit

La inspiració en la Girona romana no és casual, el recorregut del fossat just acabaria on començarien les restes del fòrum de la ciutat de Gerunda, a l'actual plaça de la Catedral, i el temple de la ciutat molt probablement era on avui trobem l'església catedral de Santa Maria de Girona.

El fossat, aixecat al segle XIV, és d'estil plenament gòtic. És un espai que queda refós entre la capçalera i la pròpia muntanya. El seu gran mur, imponent en alçada, equival al desnivell que hi ha entre ambdues parts. El visitant podrà conèixer curiositats com que la primera finalitat d'aquest fossat va ser funerària.

És la primera vegada que el fossat s'obre al públic per a Temps de Flors i, alhora, es tracta d'un espai que no es contempla en les visites regulars del conjunt catedralici. Per tant, els visitants tindran una perspectiva privilegiada i mai vista de la Catedral.

Els visitants gaudiran de la visita tant de dia com de nit. El fossat és un dels espais que formen part de l'Open Night, que contempla l'obertura en horari ampliat fins a la mitjanit els dies 11, 15 i 18 de maig. La visita nocturna oferirà una altra experiència. A més d'il·luminar tot el recinte, el projecte ideat per Albà ha inclòs il·luminació dels vitralls de l'absis, fet que donarà una fotografia inèdita de la Catedral.