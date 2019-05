Els hotels freguen el ple per Temps de Flors i alguns restaurants doblen els torns

L'Associació d'Hostaleria de Girona està molt satisfeta per l'alt grau d'ocupació del primer cap de setmana de Temps de Flors, tant pel que fa als hotels com per la gran quantitat de menús servits pels restaurants. Les primeres dades indiquen que els hotels van fregar el cent per cent les dues primeres nits i que alguns establiments de restauració van doblar torns.

El president de l'Associació, Josep Carreras, parla de «xifres excel·lents» i explica que la nit de dissabte, l'ocupació va ser pràcticament del 100% i la de del divendres, d'un 95%. Per a diumenge, la dada va baixar al 75%. Són encara dades provisionals. Això sí, la dinàmica el convida a ser molt optimista pel que fa als dies d'entre setmana. Assegura que, segurament, «marcarà diferències» respecte a l'any passat. Va ser una edició molt plujosa on el balanç final del hotelers va tenir un descens global de 14 punts respecte a l'any anterior, sobretot, per aquests dies d'entre setmana que va ploure i va provocar anul·lacions. Si l'any 2017, la mitjana d'ocupació de les nou nits de Temps de Flors es va enfilar fins al 88% d'habitacions plenes, en l'edició de l'any 2018 va ser del 14%.

Aquest descens va provocar un creuament de declaracions entre els hotelers i l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. Mentre els hotelers, lamentaven que el consistori no hagués fes massa promoció per atraure turistes, va instar els hostalers a revisar quina promoció havien fet ells mateixos del Temps de Flors, insinuant que havien introduït canvis poc adequats, possiblement els preus.

Pel que fa als restaurants, molts establiments han fet dos o tres torns per dinar i han hagut de deixar d'atendre peticions perquè tenien totes les taules plenes en tots els torns. «En alguns casos, ens han explicat que ja al matí, no podien reservar cap taula per sopar a la nit». Al seu parer, cada cop més, alguns dels aproximaament 250.000 visitants que es calcula que hi ha aquests dies, ja reserven anticipadament, tant l'hotel com el restaurant on faran l'àpat. «Veiem molta previsó», apunta Carreras.