Girona enviarà un avís de la caducitat dels permisos d'accés al Barri Vell

L'Ajuntament de Girona ha posat en marxa un nou sistema per avisar de la caducitat dels permisos temporals d'accés i estacionament al Barri Vell. També s'informarà dels terminis per renovar la condició de resident de les zones verdes de les Pedreres i de resident de Girona, que permet també bonificacions en els aparcaments de les zones verdes.

Les persones que gaudeixen d'aquests permisos rebran un missatge a l'adreça de correu electrònic que tenen entrada dins de la carpeta ciutadana de la seu electrònica de l'Ajuntament de Girona. L'avís s'emetrà un mes abans de la data de fi del permís.

Aquest servei estarà disponible només per a les persones que han sol·licitat per escrit a l'Ajuntament els permisos per accedir o estacionar al Barri Vell de forma temporal. Es tracta sobretot de persones que tenen un habitatge o un aparcament de lloguer al barri. Les persones que hi estan empadronades tenen el permís per accedir-hi i estacionar-hi de forma automàtica, ja que des de l'Ajuntament es disposa de les dades necessàries per donar-los l'accés, i deixen de tenir-lo quan deixen de tenir les condicions que hi donen dret.

Segons explica el consistori en un comunicat, l'objectiu d'aquest sistema és facilitar el recordatori dels terminis dels accessos a les persones usuàries i evitar possibles sancions.