Girona sorteja el lloc que ocuparan les barraques de les entitats per Sant Narcís GIRONA

L'hotel Inform de Girona va acollir dilluns al vespre el sorteig del lloc que ocuparan les barraques de les entitats gironines durant les Fires i Festes de Sant Narcís. Enguany, l'esplanada de la Copa podia acollir fins a vint barraques, però finalment només se n'hi instal·laran disset, ja que aquest és el nombre d'entitats que es van presentar a la rifa. El regidor de Cultura, Dinamització del Territori i Joventut, Carles Ribas, i el treballador de l'Ajuntament, Jaume Cruset, van dur a terme el sorteig de l'emplaçament.

Les associacions que tindran presència a les parades de venda de menjar i beure de la Copa, de més a menys proximitat a l'escenari, són les següents: Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans, Àligues i Aligots, Rugbi Universitari UdG, Colla Castellera Xoriguers de la UdG, AMPA CEiP Joan Bruguera, Club d'Escacs Gerunda, Club Voleibol Agrupació Vista Alegre Parròquia AVAP, Girona Club d'Hoquei, Consell d'Estudiants de la UdG, Agrupament Escolta i Guia Sant Narcís, CE Pontenc, AEiG Pare Claret, AV Germans Sàbat, Club de futbol Santa Eugènia, Club Patinatge Artístic Girona, Associació Salsa Jove, Associació de naturalistes de Girona i Casal Independentista El Forn.

Com cada any, també està previst que l'Ajuntament instal·li una taula de salut amb l'objectiu de conscienciar els assistents a les festes sobre els riscos en diferents àmbits, com el sexual o les drogues, entre d'altres.

En les darreres edicions de Fires i Festes de Sant Narcís, les sol·licituds de les entitats per aconseguir una barraca a l'espai de la Copa han anat cada vegada a menys. Sobre aquest descens, el regidor Carles Ribas va explicar que les entitats que enguany hi han renunciat al·leguen «qüestions d'infraestructura interna», ja que gestionar les barraques durant els dies que duren les fires porta molta feina i dedicació als voluntaris. «Les condicions per part de l'Ajuntament sempre han sigut les mateixes», va puntualitzar Ribas.

Al sorteig podien participar-hi, per un costat, les entitats, associacions i altres organitzacions cíviques, culturals i esportives amb un àmbit d'actuació local amb personalitat jurídica, sense afany de lucre, inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Girona amb una antiguitat mínima de dos anys i, per l'altre, les associacions d'estudiants i el Consell d'Estudiants de la Universitat de Girona.