El propietari del solar de caravanes de Salt vol ampliar-lo per millorar l'accés

El propietari de Girona Caravaning, l'empresari Pere Costa, va sol·licitar el passat mes de juny l'ampliació del solar de caravanes que es troba prop de la sortida Sud de l'AP-7 a Salt, amb l'objectiu de fer que l'entrada al recinte sigui més propera a la rotonda que hi ha a la sortida de l'autopista i reduir el trànsit de la via lateral de la carretera C-65. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona (CTUG) ha demanat aquesta darrera setmana a Costa que, des de l'empresa, es presenti un plànol amb el projecte de la instal·lació d'uns panells de vegetació que cobreixin el perímetre, sobretot pel que fa al lateral que dona a la carretera C-65. Aquesta és la condició que ha de complir la companyia perquè Urbanisme accepti l'augment de la parcel·la. Actualment el terreny consta de 39.000 metres quadrats i l'ampliació seria de 8.000 més, el que convertiria l'aparcament en una esplanada de 47.000 metres quadrats.

L'objectiu d'aquesta modificació, va explicar Costa, és aconseguir que l'entrada al recinte sigui més propera a la rotonda que hi ha just a la sortida de l'autopista i, així, «alliberar de trànsit la zona del lateral de la carretera C-65, que es fa servir ara per accedir-hi». El solar consisteix en una gran esplanada d'aparcament, on els clients poden deixar guardades les seves caravanes, autocaravanes, camions i remolcs i, a més, compta amb un circuit de pràctiques de conducció. També es tracta, segons va destacar Costa, del «primer aparcament català i espanyol d'emissions zero i totalment autosostenible». Les instal·lacions funcionen completament amb energia solar i, quan no hi ha la llum del sol, ho fan a través de l'energia que proporciona un aerogenerador. Una vegada s'hagi donat llum verda a l'ampliació del solar, també hi ha previst que es col·loquin, en algunes zones interiors del recinte, àrees de vegetació amb arbres i arbusts.

Però el projecte per a aquest espai no es queda aquí. El propietari de Girona Caravaning, Pere Costa, també és el fundador de l'empresa Bionatur Medi Ambient, «referent en la depuració de gasos contaminants del sud d'Europa, i l'única empresa europea amb fàbrica pròpia de filtres, absorbents i catalitzadors», es descriu a la seva pàgina web. Actualment, les seves línies de producció es troben a Igualada i les oficines centrals estan a Barcelona. Com a gironí nascut a Banyoles, Pere Costa es planteja, de cara a un futur pròxim, la possibilitat de traslladar part de Bionatur a les comarques gironines. «Els avantatges serien la proximitat i que coneixem la situació d'aquí, a més que treballar a la província de Girona és un gust», argumenta Costa. Si el projecte tira endavant, en uns anys el solar on ara aparquen caravanes passarà a estar ocupat per laboratoris d'R+D de l'empresa mediambiental i la seva seu central serà a Bàscara.

Mentre es valora aquest projecte, pel qual l'empresari estima un període de cinc anys, el solar seguirà operant com a aparcament de caravanes, remolcs i camions.