«Dones més que mai» serà l'encarregada del pregó de la festa de Sarrià

L'associació Dones més que mai serà l'encarregada de fer el pregó de la Festa Major de Sarrià de Ter. Serà avui, a les nou del vespre, des del balcó de l'ajuntament.

L'associació, que celebra vint anys, va néixer el dia de la inauguració del centre cívic La Cooperativa, l'any 1999, quan un grup de dones de Sarrià de Dalt van tenir la iniciativa d'oferir-se per formar part activament del centre cívic.

Aquestes dones hi havien treballat quan era La Cooperativa, un espai comercial per als treballadors de Torraspapel, i coneixien el valor que tenia l'espai per què les dones es relacionessin entre elles.

A partir del gener del 1999, aquest grup inicial de dones es va anar trobant i incorporant noves membres, alhora que, entre totes, van anar donant forma i contingut a les activitats que volien portar a terme i que donaven resposta a les seves inquietuds. Així doncs, de mica en mica, es va anar consolidant el grup, fins a la seva formalització com a associació el novembre del 2001, ja sota el nom de Dones més que mai.

Des d'aleshores, l'associació ha portat a terme diferents activitats com ara treballs manuals, pintura, gimnàstica, tallers i passejada de ratafia, xerrades sobre salut, cosir, sortides familiars, sortides culturals, col·laboracions amb les activitats del poble, entre d'altres, fins a arribar enguany al seu 20è aniversari.