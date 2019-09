Girona ofereix prop de 400 recursos educatius per al curs 2019-2020

L'Ajuntament de Girona oferirà 399 activitats dins del programa de recursos educatius per al curs 2019-2020. La proposta es gestiona des de la Taula de Coordinació dels Recursos Educatius de Girona, que està formada per representants de diferents serveis municipals del consistori i per una vuitantena d'entitats i institucions. Aquest curs s'incorporen al programa 43 propostes noves, entre les quals, una activitat del club Bàsquet Girona amb jugadors del primer equip que combinarà l'aprenentatge d'anglès i bàsquet; una xerrada sobre autoprotecció per a infants de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona; un taller de llum i foscor per treballar emocions de l'entitat APSAS, i un taller per promoure l'escriptura d'Eramzeta, entitat vinculada a l'ERAM. Aquestes quatre associacions se sumaran aquest any a la Taula de Coordinació de Recursos Educatius de Girona.