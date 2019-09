Un miler de persones participen en la marxa del xuixo de Girona més multitudinària i solidària

Prop d'un miler de persones han participat en la divuitena edició de la Marxa del Xuixo de Girona. La d'aquest 2019 ha "desbordat les previsions" de l'organització que es mostra "orgullosa i satisfeta" de la resposta que ha tingut la ciutadania. Com cada any, els beneficis de la inscripció – que valia cinc euros – s'han destinat a la Fundació Oncolliga de Girona.

Els participants han arrencat de la pista poliesportiva de la Vall de Sant Daniel han pujat fins al Castell de Montjuïc on han pogut esmorzar un entrepà i després han tornat al punt de partida on esperaven prop d'un miler de xuixos com a fi de festa. La marxa ha posat fi a l'any del xuixo, un dolç gironí que enguany celebra el centenari.