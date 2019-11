Educació Seixanta alumnes al Projecte Rossinyol

Seixanta alumnes participaran en l'onzena edició del Projecte Rossinyol a la ciutat de Girona, que va arrencar, ahir, en un acte al Centre Cultural La Mercè. És un projecte de mentoria promogut per la UdG que té com a finalitat afavorir la integració social de l'alumnat nouvingut mitjançant l'ús de la llengua catalana i el coneixement de la ciutat. Hi participen 30 universitaris i 30 alumnes d'escoles i instituts: escola Carme Auguet, escola Josep Dalmau Carles, escola Àgora, escola Santa Eugènia, escola Cassià Costal, escola Pericot, institut Jaume Vicens Vives, institut Montilivi i institut Ermessenda.