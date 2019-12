Bosch-Barrera «Com si fos un trofeu»

El doctor Joaquim Bosch- Barrera lamenta que la ubicació del Trueta es tracti com un trofeu: «És tan trist veure com uns polítics tracten l'hospital de referència de Girona com si fos un trofeu, quan és una de les infraestructures més importants que tenim». L'oncòleg mèdic de l'ICO Girona i investigador de l'Idibgi secuda la visió del col·legi de metges i recorda que a Salt es pot tenir una plantilla de personal més gran, permetria assumir millor problemes incidents, més residents en formació i facilitar la superespecialització. I lamenta que a «un sindicat –CCOO– i a una alcadessa» només els preocupi que l'hospital estigui dins el seu terme municipal, sense escoltar el que recomanen els metges.