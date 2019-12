El PSC reclama millorar els criteris i la difusió de les beques de l'Ajuntament

El PSC de Girona presentarà una moció al ple de dilluns on demana un seguit de millores per fer «més eficients» les beques per a l'estudi i els ajuts que atorga l'Ajuntament i aconseguir que no hi hagi recursos d'aquesta mena que quedin desaprofitats. La regidora Mònica Ferrer ha explicat que la política de l'Ajuntament en aquest punt «no és suficient» i que, per als socialistes, «les beques per a l'estudi, els centres educatius i la recerca són eines valuoses per compensar les desigualtats econòmiques i socials i contribuir a millorar l'equitat del sistema educatiu».

Entre els acords de la moció hi ha «garantir la gratuïtat dels llibres de text per als alumnes de primària i secundària de famílies vulnerables», amb aportacions als centres educatius per garantir l'existència de bancs de llibres i de la resta del material escolar; i així com «l'increment de les partides d'ajut per a centres educatius i de les beques Kreas, que es demostren clarament insuficients». Ferrer ha explicat que tot i que hi ha una moció aprovada el 2018 -presentada per ERC i CUP i que va tenir el suport del PSC- en la qual es demanava augmentar els ajuts vinculats als centres educatius, encara estan pendents tant l'augment de partida com la revisió de criteris que es demanaven. I cal exigir-ne el compliment.

A la moció també es proposa «la revisió dels criteris que regulen les condicions d'accés als ajuts i beques per tal que s'adaptin a les necessitats reals» i que «s'estableixin mesures que permetin el reaprofitament dels recursos quan es produeixin casos de premis o beques que quedin deserts o ajuts que no s'hagin cobert al 100%».

D'altra banda, el PSC creu que les beques que ofereix l'Ajuntament no van acompanyades d'una estructura unificada d'informació a la ciutadania. Explica que algunes beques ofereixen una gran oportunitat per a la joventut gironina però tenen una quantitat ridícula d'inscripcions per accedir-hi, mentre que a d'altres hi ha tanta gent que molts queden exclosos.