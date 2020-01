König preveu obrir el primer establiment de la nova marca Moods al carrer Nord

El grup de restauració König de Girona continua creixent i ja té en marxa els treballs per obrir un nou establiment a la ciutat. I ho farà al barri del Mercadal i amb una nova marca: Moods. Des de fa unes setmanes ja hi llueix un cartell on s'anuncia la propera obertura de l'establiment, que es diferenciarà dels altres König per preparar menjar més elaborat i amb una gran varietat de pans per als entrepans.

L'obertura està prevista al carrer Nord, en un edifici emblemàtic del segle XIX i que forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i del catàleg historicoartístic de l'Ajuntament: Can Codina, que en el passat havia arribat a ser l'escola de Belles Arts de la ciutat i darrerament havia acollit una botiga de roba.



A prop del primer König

Per als nostàlgics, la ubicació aproxima l'empresa al que va ser el seu primer local, a la Gran Via de Jaume I, obert l'any 1973, que va acabar essent enderrocat a finals de l'any 2015 després que la propietat, una immobiliària, no renovés el contracte de lloguer al grup König perquè volia aixecar-hi un bloc de pisos.

L'empresa ja ha sol·licitat la llicència d'obres a l'Ajuntament de Girona per a aquest primer Moods, que serà una cafeteria i un restaurant i que, previsiblement, ocuparà la planta baixa, el primer pis i un pati interior. La capacitat seria per a unes 250 persones. La data d'obertura podria ser el darrer trimestre d'aquest any.

La marca Moods és també la que la cadena de restauració gironina volia obrir a l'antiga sala de ball i teatre Odeon al Barri Vell de Girona, tot i que finalment s'ha acabat cancel·lant. Tant l'empresa com el propietari de l'immoble van acabar rebutjant l'opció després que s'aixequés una polèmica política i veïnal per grups que consideraven poc apropiat que en aquell espai s'hi obrís un establiment d'aquesta tipologia, que s'havia especulat que podria tenir una capacitat de fins a 400 persones. Fins i tot, un grup de joves independentistes de l'entitat la Forja hi va fer una ocupació simbòlica per rebutjar la possible activitat de restauració. Tot i això, la idea del nou Moods al carrer Nord ja era sobre la taula amb independència del que acabés passant amb l'Odeon.

Actualment, el grup König té quatre establiments a la ciutat de Girona, un a l'Espai Gironès de Salt, un a Vilablareix, un a Platja d'Aro, un a Figueres, un a Vic i dos a la ciutat de Barcelona.