Els Mossos investiguen la crema del cotxe de Sergi Fabri

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per descobrir qui ha cremat el cotxe del portaveu de Vox a l'Ajuntament de Salt aquest dilluns a la matinada. El regidor, Sergi Fabri, ha denunciat els fets a la Policia Local del municipi el mateix dilluns al matí, però la investigació ha passat a mans dels Mossos.



L'incendi s'ha produït a les tres de la matinada al carrer de Pep Ventura i els Bombers han enviat dues dotacions per apagar-lo, tot i que el cotxe ha quedat totalment calcinat. Fabri ha denunciat per Twitter que li han cremat el cotxe "perquè deixi de defensar el poble humil i treballador". Tot i així, les investigacions dels Mossos es centrarien en hipòtesis que descarten els motius polítics.





Nombrosos càrrecs del partit verd s'han afegit a la denúncia a xarxes com Ignacio Garriga, portaveu adjunt del Grup Parlamentari d Vox al Congrés.O el mateix líder del partit, Santiago Abascal, que responsabilitza de l'acte al "discurs de demonització sistemàtica dels partits i mitjans de comunicació" als qui acusa de crear el "veritable discurs de l'odi"