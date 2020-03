Tanca el Novavenda del davant del Mercat del Lleó després de 37 anys d'activitat

El supermercat de la cadena Novavenda situat a la plaça Calvet i Rubalcaba de Girona –davant del Mercat del Lleó– tanca després de 37 anys. La història de Novavenda neix el 1942, quan una família gironina va començar la seva activitat com a majoristes al sector de l'alimentació a la província de Girona, i que es van convertir, unes dècades després, en la primera xarxa de franquícies de distribució d'aliments de Catalunya, segons expliquen a la seva web.

L'any 1954 van traslladar la seu de l'empresa al local de la plaça Calvet i Rubalcaba i es van convertir, anys més tard, en supermercat i van ser un dels primers de la cadena de supermercats gironina, finalment, però, les circumstàncies actuals han fet que aquest local, pioner per l'empresa, tanqui les portes. El 1976 van instal·lar la primera nau industrial de 1.200 m2 a Vilablareix, i sis anys després van ampliar-la fins a 3.600 m2. Finalment l'any 2010 van traslladar la seu de l'empresa a Fornells de la Selva, on actualment disposen d'un magatzem de distribució de 8.000 m2.

L'empresa

Novavenda és una marca registrada de Comerbal S.A., una empresa en constant desenvolupament. Durant tots aquests anys l'empresa ha anat creixent a la província de Girona fins a aconseguir 18 supermercats propis i 10 franquiciats distribuïts per tot el territori gironí. Comerbal, a més de ser propietària de Novavenda, l'any 2012 va endinsar-se al comerç digital amb la botiga de licors New Gintònic, on ofereixen una gran varietat d'articles amb més de 1.200 productes.