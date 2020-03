El jurat d'experts escull el premi FPdGi Arts i Lletres 2020 per via telemàtica

Reunió per via telemàtica.

El director i guionista de cinema Guillermo García López ha estat reconegut avui amb el Premi Fundació Princesa de Girona Arts i Lletres 2020. El nom del premiat s'ha conegut després de la reunió telemàtica d'un jurat d'experts que ha estat presidit per l'artista visual Lita Cabellut i integrat per l'escriptor, periodista i cineasta Luis Alegre; el publicista Lluís Bassat; el productor teatral Jesús Cimarro; la periodista Montserrat Domínguez; el director artístic de Teatre del Liceu de Barcelona Victor Garcia de Gomar; el productor de cinema Luis Manso i l'artista plàstic Juan Zamora, que ha actuat com a secretari del jurat i que el 2017 va ser reconegut amb el Premi FPdGi de la mateixa categoria.

El jurat ha reconegut a García López «per la seva versatilitat com a realitzador, creador i director de cinema amb una marcada vocació social i humanitària, multinacional i global», destacant la seva aposta per una mirada «que va més enllà de fronteres i que posa el focus d'atenció sobre temes d'urgència social - com les migracions o el canvi climàtic -, posant de manifest les necessitats generacionals actuals».

El jurat ha definit el treball de Guillermo García López com una «palpitació i l'alè per la nostra societat i pel món de l'art». La presidenta del jurat, Lita Cabellut, ha destacat la qualitat «extraordinària» de tots els candidats que s'han presentat a aquesta categoria.

El seu primer llargmetratge, Frágil Equilibrio, va obtenir el Goya a millor pel·lícula documental el 2017, va fer l'estrena internacional al Festival de cinema documental d'Amsterdam i va guanyar el premi Doc Espanya en la seva estrena nacional (Seminci de Valladolid). A més García López ha rebut diversos reconeixements per la seva trajectòria.

En un missatge enviat pel propi premiat a la Fundació, García López ha destacat que "és un suport molt bo per mantenir l'espai de llibertat creativa i una alenada d'aire fresc per poder seguir centrat en el treball".

Biografia del premiat

Guillermo García López (Madrid, 23/09/1985) és llicenciat en comunicació audiovisual per la Universitat Complutense de Madrid i va completar la seva formació acadèmica com a realitzador a l'Institut Puerta Bonita de Madrid. Guillermo ha treballat com a editor a RTVE i com a realitzador per a diverses agències de publicitat, i en el departament de direcció amb diversos projectes cinematogràfics internacionals.

Ha exercit com a director de publicitat tant a Espanya com als Estats Units sota el nom de Louk i és docent en el màster de comunicació arquitectònica de l'Escola d'Arquitectura de Madrid. El seu últim treball és Atlántica (2019), on Guillermo, al costat de Pedro González Kühn, ha experimentat el gènere documental i la ficció en una sèrie en la qual la naturalesa i la dona tenen un paper protagonista.

Premis FPdGi 2020

Després de conèixer el nom dels guanyadors de les categories Recerca Científica - per al químic Rubén Darío Costa Riquelme -; Social - per l'innovador tecnològic Guillermo Martínez -; i Arts i Lletres - per al director i guionista de cinema Guillermo García -, la reunió del jurat de la categoria Empresa està prevista per al dia 26 de març i la del jurat del Premi Internacional serà a la llarg del mes de maig.

Atenent a les recomanacions de Consell de Govern de La Rioja, que el 10 de març va aprovar el tancament de tots els centres educatius de la Comunitat durant 15 dies, al costat d'altres mesures de contenció del COVID 19 a la regió, la Fundació Princesa de Girona no ha pogut celebrar aquest matí el taller emprenedor que havia de tenir lloc a Riojaforum - Palau de Congressos i Auditori de La Rioja i en el qual estaven inscrits prop de 300 alumnes de centres educatius de la zona.

Així mateix, assumint les mateixes recomanacions de Govern de la Rioja, i tenint en compte que, majoritàriament, el públic assistent al posterior Acte de Proclamació del Premi FPdGi Arts i Lletres 2020 estava format per aquests mateixos alumnes, la Fundació no ha celebrat l'esdeveniment en el qual estava previst anunciar el guanyador d'aquesta categoria, realitzant per via telemàtica la reunió del jurat d'experts.

La iniciativa dels Premis FPdGi pretén augmentar la visibilitat dels joves del país i la seva presència social, premiant anualment la trajectòria de cinc referents en els àmbits empresarial, científic, cultural, social i internacional que hagin destacat per la seva actitud emprenedora i innovadora, així com per la seva capacitat transformadora.

La FPdGi vol mostrar, així, un cop més, el seu compromís amb la construcció, a tot Espanya, d'una comunitat en la qual el talent i la formació garanteixin oportunitats de futur per als joves. Els Premis Fundació Princesa de Girona estan dotats amb 20.000 euros.