Girona mantindrà oberta la UNED per a les persones sense sostre

L'Ajuntament de Girona ha decidit mantenir oberta l'antiga UNED per a les persones sense sostre mentre duri l'Estat d'alarma pel coronavirus. Aquest espai, pensat pel període hivernal estava previst que tanqués el 31 de març però l'Ajuntament ha decidit mantenir-lo actiu.

La regidora de Drets Socials, Núria Pi, ha explicat que tant Sopa com UNED seguiran sense cap previsió de tancar. Pel que fa a al centre de serveis socials la Sopa, hi ha mesures per garantir la seguretat i evitar contagis, segons ha relat la responsable municipal. Per exemple, hi ha més torns de menjador, a la nit es donen entrepans i només hi sopen els residents. A més, explica que s'han ampliat espais per menjar per respectar distància de seguretat. Una altra mesura és la suspensió temporal de les trobades sense sostre, entre d'altres.

La regiora afirma que, en paral·lel s'estan estudiant mesures alternatives per si tot s'agreuja però que encara s'estan estudiant i articulant.

Pel que fa a la gent que està al carrer, assenyala que els equips de carrer segueixen funcionant.

Per algunes entitats, les mesures no són suficients. Som Sostre lamenta que la Sopa estigui tancada per serveis mínims a les persones que no dormen allà i reclama l'obertura d'espais grans, com ara un pavelló perquè les persones sense sostre puguin confinar-se.