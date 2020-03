La Policia Local de Salt investigarà un vídeo de dos agents del cos on es mofen de qui no segueixi el confinament

La Policia Local de Salt (Gironès) investigarà un vídeo gravat per dos agents del cos, un d'ells d'uniforme, on es mofen de les persones que no segueixin el confinament. En la gravació es veu un dels policies advertint aquells que no es quedin a casa, mentre el seu company surt disfressat de guàrdia civil i adverteix als veïns d'Amer (Selva). I és que es dona la cas que un dels policies és d'aquest poble i va enviar el vídeo a un grup privat, però s'ha acabat fent viral. La gravació comença amb l'agent d'uniforme avisant que qui se salti el confinament "li partirem la puta cara". "Qui vagi a la casa de pagès, baixarem per la xemeneia, qui vagi al carril bici sortirem de darrere un banc i qui vagi a la muntanya de darrere una pedra", relata.



Just després entra en acció el segon dels policies – aquest vestit de carrer però amb un tricorni i ulleres de sol – mentre el primer assegura que ells no estan per "mariconades". Després, en castellà, l'agent disfressat deixa caure que li "tenen moltes ganes" a la gent d'Amer, amb to de mofa. La Policia Local de Salt ha lamentat l'enregistrament i assegura que prendrà les mesures necessàries. "Ens disculpem per qui s'hagi pogut sentir ofès", relaten en una piulada que ha repiulat el consistori de Salt.





Des de la @PoliciadeSalt lamentem la gravació i difusió d'un video de 2 dels nostres agents. Ens disculpem davant tothom que s'hagi pogut sentir ofès.

Es prendran les mesures necessàries per tal que no es tornin a repetir els fets.



Seguim treballant al servei de la ciutadania. — Policia de Salt (@PoliciadeSalt) March 29, 2020