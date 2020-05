Una trentena de feligresos celebren la Pentecosta en la represa de les misses presencials a la catedral de Girona

Una trentena de persones han assistit a la primera missa presencial que s'ha fet a la catedral de Girona, des de que es va haver de tancar pel coronavirus. Els feligresos, això sí, han hagut de respectar les mesures de seguretat exigides. Així, només es podia entrar al temple amb mascareta i havent-se netejat les mans amb gel hidroalcohòlic prèviament. Un cop a dins, uns adhesius fixaven el lloc on s'havia d'asseure cadascú per tal de mantenir les distàncies de seguretat. Tot i això, han quedat molts bancs buits, ja que la capacitat amb l'aforament al 30% era de 100 persones. Els feligresos han celebrat poder tornar a la catedral per la Pentecosta i alguns, fins i tot, creuen que hauria d'haver obert abans.

Puntual a les onze del matí ha començat la primera missa presencial des de que es va declarar l'estat d'alarma a la catedral de Girona. El bisbe, Francesc Pardo, ha recordat en la celebració de la Pentecosta, les víctimes provocades pel coronavirus. Ho ha fet davant d'una trentena de persones que havien de prendre les mesures de seguretat necessàries per evitar contagis. De fet, en els bancs de la catedral només s'hi han pogut asseure dues persones a cadascun. D'aquesta manera, es complia amb la norma de no sobrepassar l'aforament del 30% que té el temple, tal i com s'exigeix a la fase 1.

La tornada a litúrgia de forma presencial ha estat "una alegria" pels feligresos que reconeixen que les homilies per streaming que es feien fins ara "no són el mateix". De fet, en Joan Vinyes un dels que no s'ha volgut perdre la primera missa creu que es podrien haver mantingut "encara que fos amb menys gent". "Francament no em sembla bé", assenyala.

D'altres com en David Fluriach consideren que era "oportú" per a la seguretat dels feligresos, molts d'ells persones d'edat avançada i, per tant, un col·lectiu de risc. "Em sembla molt positiu i una cosa molt esperada pels que vivim la fe tornar obrir llocs de culte", assenyala Fluriach que diu que al haver-los tret la possibilitat de fer a missa les darreres setmanes "fa que desitgis més anar-hi".

Tant Fluriach com Vinyes veuen "lògiques" les mesures de seguretat que s'han establert, així com els consells que hi ha a l'entrada, per tal que tothom que accedeix a la catedral n'estigui al cas. "Més que acostumar-nos a les mascaretes o a la distància és una qüestió de ser conscients que a partir d'ara les coses aniran així", remarca.

Combregar a la mà

Una de les mesures més curioses que ha marcat el Bisbat de Girona és que a l'hora de combregar el capellà no doni l'hòstia al feligrès a la boca, sinó que ho faci a la mà per tal d'assegurar que no hi ha risc de contagi.

El mossèn Joan Baburés explica que hi havia moltes ganes de poder tornar a fer missa presencial i que tots els assistents "entenen perfectament" les precaucions que s'han pres. A més, cal recordar que a partir d'aquest dilluns la regió de Girona passarà a la fase 2 de la desescalada, fet que permetrà obrir els centres de culte a un 50% de la seva capacitat.

Això, explica Baburés, és una "bona notícia" ja que cal recordar que d'aquí dues setmanes se celebra Corpus, una festivitat que atrau molts feligresos a la catedral i a la resta d'esglésies de Girona i comarques.